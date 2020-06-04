Survivor Barış Murat Yağcı kimdir nereli kaç yaşında ve boyu kaç? İşte Survivor Barış'ın biyografisi
Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Survivor Barış Murat Yağcı, zaman zaman gündemde yer almaya devam ediyor. Yarışmaya katılmadan önce dizilerde boy gösteren Survivor Barış Murat Yağcı, bir dönem profesyonel olarak basketbol da oynamıştı. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve boyu kaç?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğmuştur ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
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