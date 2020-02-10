Survivor Barış Murat Yağcı kimdir kaç yaşında ve nereli?

Survivor Barış Murat Yağcı, yarışmanın ilk günlerinde araştırılan isim olmaya başladı. Uzun boyu ile dikkat çeken Survivor Barış Murat, daha önce basketbol oynamanın sağladığı avantaj nedeniyle sporcu kimliğini parkurlarda kullanabilmenin avantajını elinde tutacak. Peki, Survivor Barış Murat kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR BARIŞ MURAT KİMDİR?

Survivor Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.