Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Barış Murat Yağcı’nın yer aldığı diziler
Barış Murat Yağcı, sakin tavrının yanı sıra beklenmedik çıkışlarıyla da Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sms sıralamasında ilk sırada yer alan Barış Murat Yağcı'nın finale kadar kalıp kalmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek. Survivor 2020'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Murat Yağcı'nın 2019 mayıs ayında spor ve sağlıklı beslenme üzerine YouTube hesabı bulunuyor. Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Barış Murat Yağcı’nın yer aldığı diziler
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’in Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.
Uzun bir süre yurt dışında yaşayan Barış Murat Yağcı, annesinin kanser olduğunu öğrendikten sonra ülkesine geri dönüş yaptı. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
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