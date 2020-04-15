Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? kaç yaşında?
Survivor 2020 yarışmasının başarılı yarışmacılarından Barış Murat Yağcı'nın kaç yaşında olduğu ve kişisel bilgileri merak edile sorular arasında yer alıyor. Yarışmayı seyreden izleyiciler Barış Murat Yağcı hakkındaki bilgileri merak ediyorlar. Peki Barış Murat Yağcı kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar
1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
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