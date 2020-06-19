MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? İşte Barış Murat Yağcı’nın oynadığı diziler
GeriTelevizyon Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? İşte Barış Murat Yağcı’nın oynadığı diziler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? İşte Barış Murat Yağcı’nın oynadığı diziler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? İşte Barış Murat Yağcı’nın oynadığı diziler
Abone Olgoogle-news

Barış Murat Yağcı, Survivor’ın favori isimleri arasında yer alıyor. Son günlerde sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyen Survivor Barış’ın yeni bölümde yine bir sakatlık yaşadığı görülüyor. Sakatlık öncesi başarılı performansı ile büyük beğeni toplayan Barış Murat Yağcı’nın hayatı araştırılıyor. Survivor Barış kimdir, kaç yaşında?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. TV 8’de ekrana gelen yarışma her hafta büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bu hafta mavi takım kaptanı olan Yasin Obuz, takımında Barış Murat Yağcı’yı da seçti. Yeni bölüm fragmanında Survivor Barış’ın sakatlık yaşadığı görülüyor. İşte 1991 yılında İzmir’de dünyaya gelen Barış'ın hayatı...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında İşte Barış Murat Yağcı’nın oynadığı diziler

1.92 cm gibi uzun bir boya sahip olan genç yarışmacı Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle