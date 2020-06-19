Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? İşte Barış Murat Yağcı’nın oynadığı diziler

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. TV 8’de ekrana gelen yarışma her hafta büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bu hafta mavi takım kaptanı olan Yasin Obuz, takımında Barış Murat Yağcı’yı da seçti. Yeni bölüm fragmanında Survivor Barış’ın sakatlık yaşadığı görülüyor. İşte 1991 yılında İzmir’de dünyaya gelen Barış'ın hayatı...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

1.92 cm gibi uzun bir boya sahip olan genç yarışmacı Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.