Survivor Barış Murat kimdir. kaç yaşında ve nereli? Survivor Barış Murat'ın merak edilen hayatı

Survivor Barış Murat Yağcı, ünlüler takımı için mücadele edecek isimler arasında yer alıyor. Kariyerine önce basketbol ile başlayan ardından modellik ve oyunculuk ile devam eden Survivor Barış Murat Yağcı, yarışmanın en sportif ve iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor Barış Murat kimdir nereli ve kaç yaşında?

Survivor Barış Murat Yağcı yarışmanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor Barış Murat kimdir ve nereli? İşte, Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran Survivor Barış Murat kimdir nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR BARIŞ MURAT KİMDİR?

Survivor Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.