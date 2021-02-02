Survivor Barış kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Survivor Barış Özbek'in futbolculuk kariyeri

Survivor Barış Özbek, parkurlarda gösterdiği etkiler ile izleyiciler tarafından da araştırılan kişi olmaya başladı. Futbolu geçtiğimiz yaz bırakması dolayısıyla henüz atletik yapısını kaybetmeyen Barış Özbek, Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olmasının ardından Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi. Ünlü futbolcu Barış Özbek, Minecan Özbek ile evlidir.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Futbolculuğu döneminde pek çok mevkide oynaması ile tanınan Barış Özbek, 14 Eylül 1986 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Ünlü isim futbola BG Schwerin altyapısında başladı.

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.

Barış Özbek, Minecan Özbek ile evlidir.