Survivor Barış kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayatı

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. Ünlüler Takımından Gönüllüler Takımına geçiş yapan Barış Murat Yağcı, sms sıralamasının yanı sıra diyaloglarıyla gündeme geliyor. TV 8’de yayınlanan yarışmada bu akşam Acun Medya ile Survivor 2020 yarışmacıları arasında basketbol maçı oynandı. Maçın sonucu şimdiden merak konusu olmaya devam ederken Barış Murat Yağcı'nın hayatı merak ediiyor. Peki, Survivor Barış kimdir, mesleği ne? Barış Murat Yağcı ne mezunu?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

1.92 cm gibi uzun bir boya sahip olan genç yarışmacı Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.