Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Murat Yağcı’nın boyu merak konusu oldu

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Barış Murat Yağcı, Survivor 2022’in merak edilen isimlerinden biri. Daha önce yarışmaya katılan ve Cemal Can Canseven ile finalde mücadele eden Yağcı sezonu ikincilikle tamamlamıştı. 1.92 boya sahip olan Survivor Barış, İzmir doğumlu.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Survivor 2022’de ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağcı 1991 doğumlu. İzmirli olan Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezunu. İkinci kez üniversiteye başlayan ünlü isim Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim alıyor.

Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamış, sakatlandıktan sonra bırakmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına birinci olduktan sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Barış Murat Yağcı’nın oynadığı diziler arasında Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar bulunuyor.