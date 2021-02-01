Survivor Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Barış Özbek hakkında bilgiler

Survivor 2021 yarışmacıları arasında Barış Özbek de yer alıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı olan Barış’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte 14 Temmuz 1986 doğumlu olan Barış Özbek hakkında bilgiler

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya doğumlu. Ünlü isim futbola BG Schwerin altyapısında başladı.

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.

Barış Özbek, Minecan Özbek ile evlidir.