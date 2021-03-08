Survivor Barış kimdir, diskalifiye edilecek mi?

Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış kendisini kaybediyor. Sinirlerine hakim olamayan Barış, koşarak Doğan'ın üzerine doğru gidiyor. İkili arasında ne yaşandığı Barış için diskalifiye edilip edilmeyeceği 8 Mart tarihli bölümde belli olacak.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Survivor ünlüler takımının dikkat çeken isimleri arasında bulunan Barış Özbek, 1986 yılında dünyaya geldi. İsmini ilk kez 2007-2008 sezonunda Galatasaray’a transfer olmasıyla duyuran Barış Özbek, o dönem birlikte forma giydiği Serkan Çalık ile birlikte adını geniş bir kitleye duyurdu. Barış Özbek, verdiği bir röportajda, ailesinin yıllar önce Ankara’dan Almanya’ya yerleştiğini, babasının madenci olduğunu annesinin ev hanımı olduğunu açıklamıştı. Futbola, Almanya’da BG Schwerin altyapısında başlayan Barış Özbek, 2003-2004 yılında Tus Hordel’de forma giydi ve 2005 yılında da Rot-Weiss Essen altyapısına dahil oldu. Burada 2 yıl boyunca A takım forması giydi. Barış Özbek, uzun süre birlikte olduğu Minecan Beyazadam ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Barışcan Özbek adında bir oğlu var.