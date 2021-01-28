Survivor Baran kimdir, nereli, kaç yaşında? Gönüllüler takımında performansı ile dikkat çekiyor

Survivor Baran Köse, yarışma içerisindeki tavırları ve arkadaşları ile kurduğu diyaloglarla öne çıkan isimler arasındaki isimler arasında yer almaktadır. Gönüllüler takımının sevilen isimlerinden birisi olan Baran Köse, ekonomi mezunudur. İşte, Survivor Baran kimdir, nereli, kaç yaşında sorusunun cevabı

SURVİVOR BARAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor Baran Köse, 9 Temmuz 1992 İstanbul doğumludur. 1.73 boyunda ve 70 kilo olan Baran Köse, hırslı yapısı, sempatik tavrı ve fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Baran Köse, Doğuş Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Meslek olarak personel trainer olan Baran Köse, çok iyi derecede yüzme biliyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için Survivor’a katılım sağladığını belirten Baran Köse, hırs ve mücadeleci ruha sahip yarışmacılar arasında yer alıyor.