Survivor Baran kimdir, nereli? Baran Köse ile ilgili merak edilenler

Survivor Baran, Gönüllüler takımı kadrosunda bulunuyor. Yedeklerden yarışmaya dahil olan Baran Köse 1992 İstanbul doğumlu ve aslen Rizeli. Bu hafta ikinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında konseyde adı en çok çıkan ikinci isim Baran oldu.

SURVİVOR YARIŞMACISI BARAN KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından olan Baran Köse, 9 Temmuz 1992 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Baran aslen Rizelidir. Doğuş Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümü mezunudu. Personel trainer olan Baran Köse, çok iyi derecede yüzme biliyor.