Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star'a katılan Ayşe Yüksel'in hayatı hakkında bilgiler

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Survivor Ayşe kimdir sorusu Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Survivor 2022 All Star'a Ayşe Yüksel'in gönüllüler takımından geleceğini Acun Ilıcalı duyurdu. Geçen sezon mücadele eden Survivor Ayşe halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğüne de başlayan Survivor Ayşe Düzce Üniversitesi’nde okudu.

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.