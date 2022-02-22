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Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star'a katılan Ayşe Yüksel'in hayatı hakkında bilgiler

#Survivor#Ayşe Yüksel#Televizyon
Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Stara katılan Ayşe Yükselin hayatı hakkında bilgiler

Survivor Ayşe Yüksel'in hayatı yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Yeni sezon heyecanına devam eden Survivor All Star'ın ekranlara gelen son bölümünde Acun Ilıcalı gönüllüler takımına Ayşe Yüksel'in geleceğini duyurdu. 2021'de İstanbul'daki finale kadar giden ve Survivor macerasını üçüncü olarak tamamlayan Survivor Ayşe 4 yıldır tenis antrenörlüğü yapıyor. Peki, Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

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Survivor Ayşe kimdir sorusu Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Survivor 2022 All Star'a Ayşe Yüksel'in gönüllüler takımından geleceğini Acun Ilıcalı duyurdu. Geçen sezon mücadele eden Survivor Ayşe halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğüne de başlayan Survivor Ayşe Düzce Üniversitesi’nde okudu.

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

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