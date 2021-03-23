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Haber Giriş: 23.03.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel hakkında bilgiler

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Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel hakkında bilgiler

Survivor Ayşe merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel yarışmaya Düzce’den katılıyor. Peki, Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? İşte başarılı yarışmacı hakkında merak edilenler

Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, Gönüllüler takımı kadrosunda yer alıyor. Survivor’ın yeni bölümde takım arkadaşı Aleyna ile yaşadığı tartışmayla dikkat çeken Ayşe, 23 Mayıs 2000 doğumlu. İşte 4 yıldır tenis antrenörlüğü yapan Ayşe hakkında bilgiler

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Ayşe, 23 Mayıs 2000 doğumlu ve Düzceli. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

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