Survivor Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel hakkında bilgiler

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel yeni bölümde Dora ile tartışıyor. Oyun esnasında ikilinin arasında gerginlik yaşanıyor. İzleyiciler yaşananların ardından Survivor Ayşe ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Survivor Ayşe yarışmaya Düzce’den katılıyor.

SURVİVOR YARIŞMACISI AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Düzceli olan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 doğumlu. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

Gönüllüler takımı yarışmacısı başarılı performansı ile olduğu kadar yaşadığı tartışmalar ile de dikkat çekiyor.