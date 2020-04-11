Survivor Aycan Yanaç kimdir? Survivor 2020 Aycan kaç yaşında?

Survivor 2020 yılında da yoğun ilgi gören televizyon programları arasında bulunuyor. TV 8’de ekrana gelen yarışmada Ünlüler Takımında yer alan Aycan Yanaç başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.