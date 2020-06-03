Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aycan Yanaç'ın hayatı ve biyografisi

Survivor ünlüler gönüllülerde mücadele veren Aycan Yanaç son bölümde eleme potasına girmesiyle gündeme geldi. Gerek performansı gerekse SMS sıralamasıyla dikkatleri üzerine çeken Aycan yapılan oylama ile İşte, Survivor Aycan Yanaç'ın hayatı ve biyografisi.

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etti. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Ayca Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.