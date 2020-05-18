Nisa Bölükbaşı gibi Aycan Yanaç'ta Survivor 2020 sezonunun en genç isimlerinden biri. Spor geçmişi olduğu bilinen Aycan Yanaç, güzelliğiyle de sık sık sosyal medyaya konu oluyor. Peki, Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?? Survivor Aycan Yanaç hangi takımda oynadı?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Nünberg ile başlayan Aycan Yanaç, kariyerine Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında yer aldı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonu tanıtımında iddiasını "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." sözleriyle ortaya koymuştu.