Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aycan Yanaç hakkında bilgiler

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etti. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.



2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Ayca Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Aycan Yanaç, Milli Takım'a alınacak mı?

Survivor'da inişli çıkışlı günler geçiren ve iki hafta önce kazandığı iletişim oyununda arkadaşıyla gerçekleştirdiği şifreli konuşmaları çözülen Aycan Yanaç'a bir şok daha geldi. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Aycan Yanaç'ın yeniden milli takımda forma giyip giyemeyeceğine ilişkin soruya gündeme oturan bir cevap verdi:

"Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık.Aycan bu süreçte de Survivor'da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan'ı çağırıp milli takıma alır mıydınız? Adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım.. onu çok zannetmiyorum."