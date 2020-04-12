MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Aycan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Aycan Yanaç hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Aycan Yanaç hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 12.04.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Aycan Yanaç hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Aycan Yanaç hakkında bilgiler
Abone Olgoogle-news

Survivor 2020’de birleşme partisine kalan isimlerden biri de Aycan Yanaç oldu. Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Milli Futbolcu Aycan Yanaç, Survivor’daki maç performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Aycan Yanaç hakkında bilgiler...

Survivor  2020 ile ismini geniş bir kitleye duyuran Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Nünberg ile başladığı futbol kariyerine aha sonra Köln’de devam etti.  Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan  Aycan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.  Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Yanaç, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Survivor ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, Birleşme Partisine kadar yarışmada kalmayı başardı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle