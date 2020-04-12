Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Aycan Yanaç hakkında bilgiler

Survivor 2020 ile ismini geniş bir kitleye duyuran Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Nünberg ile başladığı futbol kariyerine aha sonra Köln’de devam etti. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Aycan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Aycan Yanaç, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Survivor ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, Birleşme Partisine kadar yarışmada kalmayı başardı.