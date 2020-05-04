Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç nereli?

Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Survivor 2020 yılında da izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında yaşanan mücadeleler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Ünlüler Takımında yer alan Aycan Yanaç merak edilen isimler arasında yerini aldı. İşte Survivor Aycan ile ilgili bilgiler…

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.