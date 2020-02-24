Survivor Aycan kimdir? Aycan Yanaç Hangi takımda oynadı?
Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Aycan Yanaç. Şimdilerde Survivor 2020'nin Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç kim olduğu, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan Yanaç takımlarda oynadı?
Aycan Yanaç'IN kim olduğu, Survivor'u takip eden televizyonseverlerce sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Aycan Yanaç hakkında tüm merak edilenler...
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle