Survivor ayak tenisini kim kazandı? Sembol kimin oldu? İşte Survivor kadınlar ve erkekler bireysel sembolü kazananlar

Survivor 2020'de bireysel sembol oyunu Ünlüler Gönüllüler'de ilk kez ekranlara geldi. Sevilen yarışma programının 14 Nisan tarihli 47. bölümünde sembol oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar, çeyrek final için avantaj yakalamaya çalıştı. Formatta yapılan değişiklikle bu yıl ilk kez çeyrek finale katılacak olan Survivor yarışmacıları, bireysel sembolü kazanmak için parkurda ter döktü. Sembol oyunundan önce Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları arasında oynanan tenis oyunu ise renkli anlara neden oldu. İşte, Survivor bireysel sembol ve tenis oyununu kazan isimler.

SURVİVOR BİREYSEL SEMBOLÜ ERKEKLERDE KİM KAZANDI?

Survivor sembol oyununda tüm yarışmacılar bu sembolü alıp çeyrek finale çıkmada gereken avantajı elde etmek için mücadele verdi. Eleme usulüyle yapılan yarışmada son 2’ye Ersin ve Cemal Can kaldı. Mücadeleyi erkeklerden Survivor Ersin kazandı ve böylelikle Ersin ilk sembolünü kazanmış oldu.

BİREYSEL SEMBOLÜ KADINLARDA KİM KAZANDI?

Erkeklerin yarışından sonra bu kez kadınlar sembol yarışında mücadele verdi. Oynanan bireysel oyun sonunda Nisa ve Elif finale kaldı. Mücadele sonundabBireysel sembolü kadınlardan ise Survivor Nisa kazandı.

SURVİVOR AYAK TENİSİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da ayak tenisi heyecanı Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları arasında yaşandı. Çekişmeli geçen mücadele sonunda maçı Yasin, Ardahan ve Sercan kazandı. Kazanan takım yiyecek ödülüne kavuştu.

YUNUS EMRE'DEN BARIŞA SERT SÖZLER

Takımı değişerek ünlüler takımına geçen Yunus Emre, Barış için sert sözler söyledi. Yunus Emre, Barış'ın birleşme partisinde yiyecekleri fazla tükettiğiyle ilgili suçlamalarda bulundu.