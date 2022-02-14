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Survivor Atakan Işıktutan'dan Ogeday Girişken'e sitem: Aynı annenin elinden yemek yedik!

#Hikmet Tuğsuz#Survivor 2022 All Star#Yunus Emre

Survivor 2022 All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde gergin anlar yaşandı. Yarışmaların yanı sıra ada hayatında yaşanan kavgalar da geceye damga vurdu. Acun Ilıcalı, Hikmet Tuğsuz'a ağır ithamlarda bulunan Yasin, Atakan Işıktutan ve Yunus Emre'yi uyardı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı Atakan Işıktutan'ı sürgün adasına gönderdi. Ogeday Girişken ile kardeş gibi büyüdüğünü söyleyen Atakan, kendisini sürgün adasına yollayan arkadaşına 'Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik. Beraber yattık kalktık, ömrümün sonuna kadar bunu asla unutmayacağım' sözleriyle tepki gösterdi.

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Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler arasında mücadele sürüyor. Bu haftaya dokunulmazlık yarışmasını kazanıp başlayan Ünlüler takımı dün akşam gerçekleşen mücadelede de Gönüllülere karşı üstünlük kurdu ve oyunu kazandı.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı yarışmada kadınlar mücadelesi 8-7 ile ünlülerin oldu.

Survivor Atakan Işıktutandan Ogeday Girişkene sitem: Aynı annenin elinden yemek yedik

İkinci turda karşı karşıya gelen erkek yarışmacılar da üstünlük sağlayınca dokunulmazlığı Ünlüler takımı aldı.

Üst üste iki dokunulmazlık kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine gitti.

ACUN ILICALI'DAN UYARI

Survivor All Star'a geçtiğimiz hafta damga vuran Hikmet ile Yunus Emre kavgasının yankıları sürerken, bu defa Atakan'ın Hikmet hakkındaki sözleri olay oldu. Survivor ada konseyinde Atakan, Hikmet'e "Karaktersiz bir adamsın. Adam ol lafının eri ol" dedi.

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"YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı, Atakan'a müdahale etti. Ilıcalı, "Atakan sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarz bir konuşma yaparsan yüzde yüz yaptırım yapacağız. Konsey sırasında 'Sen şöylesin, böylesin' kimse diyemez burada. Ne alaka sen bir anda karakter olayına döndün" diyerek tepki gösterdi.

Survivor Atakan Işıktutandan Ogeday Girişkene sitem: Aynı annenin elinden yemek yedik

YUNUS EMRE'NİN YANITI ILICALI'YI ÇOK KIZDIRDI

Oy kullanırken Hikmet'e hakaret eden Yunus Emre'yi de uyaran llıcalı "Hikmet'te hiçbirinize karşı hakaret görmedim. Ama siz medeni bir şekilde kendinizi ifade edemiyorsanız o başka. Bu cümlelerin yeri burası değil. Yunus Emre sen de oy kullanırken de medeni bir şekilde konuş. O görüntüleri dijital platformda yayınlamak zorunda kalmayalım" dedi.

Survivor Atakan Işıktutandan Ogeday Girişkene sitem: Aynı annenin elinden yemek yedik

"SEN NE DİYORSUN YA?"

Yunus Emre'nin "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan" sözlerine oldukça sinirlenen Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" dedi.

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SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM BELLİ OLDU

Gergin geçen konseyde yarışmacılar sürgün adasına gidecek ismi belirledi. Kapalı oy kullanımında Atakan Işıktutan ve Hikmet Tuğsuz altı oyla eşit sayıya ulaştı.

Açık oylamaya giden Gönüllüler takımı Atakan Işıktutan'ı sürgün adasına yolladı. Ogeday Girişken ile kardeş gibi büyüdüğünü söyleyen Atakan, kendisini sürgün adasına yollayan arkadaşına 'Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik. Beraber yattık kalktık, ömrümün sonuna kadar bunu asla unutmayacağım' sözleriyle tepki gösterdi.

Survivor Atakan Işıktutandan Ogeday Girişkene sitem: Aynı annenin elinden yemek yedik

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hikmet Tuğsuz#Survivor 2022 All Star#Yunus Emre

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