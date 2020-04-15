Survivor Aşkım'ın boyu merak ediliyor - Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında?

Survivor Ünlüler- Gönüllüer 2020 sezonunun en genç yarışmacıları arasında olan Aşkım Burçe Tunay, Ünlüler ekibine iki yarışmacının diskalifiye edilmesi arasından katılmıştı. Sempatik tavırlarının yanı sıra performansıyla da adından söz ettiren Aşkım Burçe Tunay, geçtiğimiz günlerde Gönüllüler takımının iddialı ismi Evrime karşı ezici bir üstünlük sağlayarak takdir toplamıştı. Peki, Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında ve çok merak edilen boyu kaç?

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 yılında dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda.