Survivor Aşkım kimdir? Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın hayatıyla ilgili detaylar
Survivor 2020 kadrosuna, diskalifiye olan iki yarışmanın yerine sonradan dahil olan Aşkım Burçe Tunay adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmaya hızlı bir başlangıç yapan Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, parkurda gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. Survivor hayranları, iddialı yarışmacı Survivor Aşkım'ın hayatını, kadroya dahil olmasıyla araştırmaya başladı. Peki, Survivor Aşkım kimdir kaç yaşındadır? İşte, Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın hayatıyla ilgili detaylar...
Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir ne iş yapıyor gibi sorular, Survivor izleyenlerinin yanıt aradığı konulardan oldu. Dominik'e sonradan katılan ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile dikkat çeken Survivor Aşkım'ın biyografisi sıklıkla gündeme geliyor. İşte, Aşkım Burçe Tunay'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili ayrıntılar.
SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?
Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;
12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.
İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
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