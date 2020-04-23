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Haber Giriş: 23.04.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Survivor Aşkım kaç yaşında, boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir?

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Survivor Aşkım kaç yaşında, boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir?
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Aşkım Burçe Tunay, Survivor 2020'deki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Sempatik tavırlarının yanı sıra minyon görüntüsüyle dikkat çeken Survivor Aşkım'ın özellikle yaşı ve boyu merak ediliyor. Aşkım Burçe Tunay, SMS sıralamasında alt sıralarda yer almasına rağmen yarışmada tutunmayı başarmış bir isim. Peki, Survivor Aşkım kaç yaşında, boyu kaç?

Aşkım Burçe Tunay, Survivor 2020 ekibine sonradan dahil olan isimlerden biri. 2000 yılında dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.  2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda.

Aşkım Burçe Tunay  ilköğretimi Kayseri'de, ortaöğretimini ise İstanbul'da tamamladı. 

2014 Yılında girdiği sınav sonucu Maltepe Anadolu Lisesini kazanan Survivor Aşkım, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce) kazandı. 2017 Yılında düzenlene Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalındaasya bölgesi birincisi oldu.

SURVİVOR AŞKIM BAŞARILARI

2013 Yılında Tarambolin Jimnastik Dünya Yaş grupları şampiyonası Bulgaristan.

2016 Yılında Avrupa şampiyonası takım olarak 8.lik İspanya

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

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