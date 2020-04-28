Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında?

Survivor Aşkım kimdir? sorusu, Survivor izleyenleri tarafından araştırılıyor. Survivor 2020 ünlüler takımında mücadele veren Survivor Aşkım Burçe Tunay, gösterdiği performansın yanı sıra yaşıyla da gündeme geliyor. Survivor kadrosuna sonradan katılan Aşkım, iddiasını ortaya koymayı başardı. Peki, Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay nereli? İşte, Survivor Aşkım'ın hayatı.

Survivor ünlüler takımı yarışmacılarından olan Aşkım Burçe Tunay, adada gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor ünlüler kadrosuna sonradan katılan Aşkım Burçe Tunay ödül oyunu öncesinde yarışmaya hızlı bir giriş yaptı. Yaşıyla da gündeme gelen Survivor Aşkım'ın biyografisi ve hayatı izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında? Survivor Aşkım kimdir, nereli? İşte, Survivor Aşkım'ın hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler....

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.