Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında? Survivor Aşkım kimdir, nereli?

Survivor 2020'de diskalifiye olan Fatma ve Erman'ın ardından yarışmaya sonradan katılan Survivor Aşkım, yarışmanın bu sezonki dikkat çeken isimlerinden. İddialı olan ve parkurda gösterdiği mücadeleyle beğeni toplayan Survivor Aşkım ayını zamanda yarışmanın en küçük yarışmacılarından. İşte, Survivor Aşkım'ın hayatı.

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.