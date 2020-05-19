Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Survivor Ardahan, yarışmanın takipçileri tarafından sevilen bir isim. Peki, Survivor Ardahan kimdir, nereli? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı ile ilgili bilgiler...

Survivor 2020 Gönüllüler yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 yılında dünyaya geldi ve uzun yıllar burada yaşadı. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynayan Sadık Ardahan Uzkanbaş, yaşadığı sakatlık nedeniyle futbol kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Yaşadığı sakatlık ardından askerlik görevini yerine getirdi. Askerliğini yaptıktan sonra yurt dışına çıkmaya karar veren Sadık Ardahan Uzkanbaş, Arap Yarımadası'nda yer alan Dubai'ye gitti ve 2 yıl orada kaldı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak spor yapmaya başlayan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."