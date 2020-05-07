Survivor Ardahan kimdir, nereli? Survivor Ardahan hakkında bilgiler...

Survivor 2020'nin Gönüllüler ekibinde yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş, gerek başarılı performansıyla gerekse sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hırslı bir yapısı olan Survivor Ardahan zaman zaman açıklamalarıyla ön plana çıkıyor. İşte Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın bilinmeyenleri...

1987 yılında Adana'da dünyaya gelen Sadık Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra yurt dışına giden Sadık Ardahan Uzkanbaş, Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu. Ardahan, Survivor'a katılma nedenini "İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum." sözleriyle açıklamıştı.