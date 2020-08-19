Survivor Ardahan (Babuş) kimdir, nereli? Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler

Survivor’daki yakın arkadaşlarına ‘Babuş’ adıyla seslenen ve programdan sonra Babuş Ardahan adıyla anılmaya başlayan Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş’ın hayatına dair bilgileri derledik.

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da dünyaya geldi. Yurt dışı deneyimleri ardından Adana'da yaşamını sürdürmeye devam eden Sadık Ardahan Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldığı yıllarda askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.



Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı. Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020'ye katılmadan önce kafe işletmeciliği yapıyordu.

BABUŞ NE DEMEK?

Özellikle Adana-Hatay yöresinde kullanılan babuş, babam, kardeşim gibi anlamlarda kullanılır.