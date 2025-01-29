SURVİVOR ALMEDA KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA? Survivor Almeda Baylan'ın hayatı ve biyografisi!

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Survivor Almeda kimdir? sorusu izleyenler tarafından merak konusu oluyor. Yedek yarışmacılar arasında mücadele veren ve ana kadroya giren Almeda Baylan, özellikle yüzme ve dalış sporu ile ilgileniyor. İşte, Survivor Almeda'nın hayatı hakkında bilgiler.

SURVİVOR ALMEDA BAYLAN KİMDİR?

Survivor'ın yeni yarışmacısı Almeda Baylan Osmaniye'de doğdu.

Yüzme sporlarına ilgi duyan Survivor Almeda, dalış sporu ile ilgileniyor.

Sosyal medyada 156 bin takipçisi bulunan Almeda, Instagram'da 'almedabaylan' kullanıcı adıyla yer alıyor.