Survivor Almeda Baylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yeni yarışmacısı Almeda Baylan'ın hayatı ve biyografisi

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Survivor Almeda Baylan kimdir? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından gündeme geldi. Bazı davranışları nedeniyle yedek kadrosundan çıkarılan Almeda, yedeklerden yeniden ana kadroya girdi. Osmaniye'de dünyaya gelen Survivor Almeda Baylan, yüzme sporlarına ilgi duyuyor. İşte, Survivor Almeda'nın hayatı hakkında bilgiler.
SURVİVOR ALMEDA BAYLAN KİMDİR?
Survivor'ın yeni yarışmacısı Almeda Baylan Osmaniye'de doğdu.
Yüzme sporlarına ilgi duyan Survivor Almeda, dalış sporu ile ilgileniyor.
Sosyal medyada 156 bin takipçisi bulunan Almeda, Instagram'da 'almedabaylan' kullanıcı adıyla yer alıyor.