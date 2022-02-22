Survivor All Star'da Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı! Yasin d iskalifiye olacak mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklamaPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama#Zelenski
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Ukraynada iki farklı manzara 4 yaşında eline silah aldı...Ukrayna'da iki farklı manzara! 4 yaşında eline silah aldı...#RUSYA
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli olduMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli oldu#Meteoroloji
Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildiÜnlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı! Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi#Antalya
Benimle ilgilenmediler deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı'Benimle ilgilenmediler' deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı#Istanbul
Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacak#Pandemi
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Akbaşoğlu ve enflasyonAkbaşoğlu ve enflasyon#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Survivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladıSurvivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı!#Survivor All Star
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor All Star'da Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı! Yasin d iskalifiye olacak mı?

#Survivor All Star#Yasin Obuz#Hikmet

Ünlüler ve Gönüllüler'in büyük finale kalabilmek için mücadele ettiği Survivor All Star'da tansiyon yükseldi. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde; haftanın son dokunulmazlığı sahibini buldu. 4 yarışmacının eleme potasına girdiği konseye Yasin ve Hikmet arasındaki gerilim damga vurdu.

Haberin Devamı

Döneminde ses getiren iddialı yarışmacıları kadrosunda buluşturan Survivor All Star, nefes kesen bir bölümle ekranlardaydı.

Takımların kıyasıya ter döktüğü yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık heyecanı vardı.

Zorlu parkurda galibiyet bayrak yarışına kaldı ve kazanan Gönüllüler takımı oldu.

Survivor All Starda Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Yasin d iskalifiye olacak mı

ÜNLÜLER AÇIK OYLAMADA

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, sürgün adasına gidecek ismi belirledi. Oylama sonucu 7 Gizem, 7 Nagihan ve 1 Aşkım çıktı.

Survivor All Starda Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Yasin d iskalifiye olacak mı

Gizem ve Nagihan'ın eşit oy almasının ardından Ünlüler takımı açık oylamaya yaptı ve Nagihan sürgün adasına gidecek isim olarak belirlendi.

GÜÇLÜ POTA

Haberin Devamı

Daha önce iki dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı Yasin, Yunus Emre ve Gökhan'ı eleme potasına yollamıştı. Nagihan'ın sürgün adasına yollanmasıyla potaya giren dördüncü isim de belli oldu. Acun Ilıcalı "Şuana kadar gördüğüm en güçlü pota" yorumunu yaptı.

Survivor All Starda Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Yasin d iskalifiye olacak mı

ORTALIK KARIŞTI

Konseyin ardından takımların adalarına dönmek için ayaklandığı sırada Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.

Survivor All Starda Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Yasin d iskalifiye olacak mı

Yasin'in Hikmet'e doğru yürüdüğü anlarda yayın kesildi ve ekranda 'Görüntüleri yayınlayamıyoruz' ibaresi yer aldı. Kadın yarışmacıların duyulan çığlıkları olayın boyutunu gösterdi.

Survivor All Starda Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Yasin d iskalifiye olacak mı

ACİL DURUM KONSEYİ

İkili arasında düşmeyen tansiyonun ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Yeni bölüm fragmanında Ilıcalı'nın açıklamalarına yer verildi.
Acun Ilıcalı "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ağlayanları gördük, kızanları gördük ama birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Seninki apaaçık önce sözlü, sonra fiziki saldırı... Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. 'Ne kadar zorlarım'ın limiti de tam senin geldiğin yer." dedi.

Haberin Devamı

Konseyden ne karar çıkacağı, Yasin ve Hikmet'in akıbetinin ne olacağı bu akşam yanıt bulacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor All Star#Yasin Obuz#Hikmet

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği