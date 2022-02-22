Survivor All Star'da Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı! Yasin d iskalifiye olacak mı?

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Döneminde ses getiren iddialı yarışmacıları kadrosunda buluşturan Survivor All Star, nefes kesen bir bölümle ekranlardaydı.

Takımların kıyasıya ter döktüğü yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık heyecanı vardı.

Zorlu parkurda galibiyet bayrak yarışına kaldı ve kazanan Gönüllüler takımı oldu.

ÜNLÜLER AÇIK OYLAMADA

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, sürgün adasına gidecek ismi belirledi. Oylama sonucu 7 Gizem, 7 Nagihan ve 1 Aşkım çıktı.

Gizem ve Nagihan'ın eşit oy almasının ardından Ünlüler takımı açık oylamaya yaptı ve Nagihan sürgün adasına gidecek isim olarak belirlendi.

GÜÇLÜ POTA

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Daha önce iki dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı Yasin, Yunus Emre ve Gökhan'ı eleme potasına yollamıştı. Nagihan'ın sürgün adasına yollanmasıyla potaya giren dördüncü isim de belli oldu. Acun Ilıcalı "Şuana kadar gördüğüm en güçlü pota" yorumunu yaptı.

ORTALIK KARIŞTI

Konseyin ardından takımların adalarına dönmek için ayaklandığı sırada Yasin ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.

Yasin'in Hikmet'e doğru yürüdüğü anlarda yayın kesildi ve ekranda 'Görüntüleri yayınlayamıyoruz' ibaresi yer aldı. Kadın yarışmacıların duyulan çığlıkları olayın boyutunu gösterdi.

ACİL DURUM KONSEYİ

İkili arasında düşmeyen tansiyonun ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Yeni bölüm fragmanında Ilıcalı'nın açıklamalarına yer verildi.

Acun Ilıcalı "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ağlayanları gördük, kızanları gördük ama birkaç saat önce gördüklerimizi hiç görmedik. Seninki apaaçık önce sözlü, sonra fiziki saldırı... Diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. 'Ne kadar zorlarım'ın limiti de tam senin geldiğin yer." dedi.

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Konseyden ne karar çıkacağı, Yasin ve Hikmet'in akıbetinin ne olacağı bu akşam yanıt bulacak.