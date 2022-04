Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Ada konseyine Sema - Ogeday - Hikmet gerilimi damga vurdu... İlk eleme adayı belli oldu

Haberin Devamı

Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesine sahne olan Survivor All Star'da şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

ATAKAN İLE HİKMET'E MÜDAHALE

Takımlar dün akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Merve ile Yağmur'un parkura çıktığı sırada Atakan ve Hikmet 'sınır' ihlali nedeniyle tartıştı. Hikmet'in Ünlüler takımının alanına geçtiğini söyleyen Atakan tepki gösterdi. İkili arasındaki sözlü atışma fiziksel temasa dönünce ilk uyarı Murat Ceylan'dan geldi. Takım arkadaşları araya girerek tarafları sakinleştirdi.

SEMA İLE OGEDAY ARASINDA SERT TARTIŞMA

Oyun sırasında Sema ile Ogeday sert bir tartışma yaşadı. İkili arsındaki gerilim ada konseyinde masaya yatırıldı. Sema rahatsıxz olduğu konuları tek tek anlattı...

"Arkadaşlarım da çok iyi bilirler çok gerilmeyen bir insanım. Hatta sürekli güldüğüm için şaşırırlar. Artık o kadar sıkıldım ki... Murat, Adem'e onay verdi. Anıl itiraz ediyordu. Ben de Sema olarak görüdüğüm şeye 'tamam' dedim. Sonra itiraz etmeye kalktı ben de 'İşine bak, zaten burada bakan insanlar var'

dedim. Orada bir gerilim yaşadık. Ne Anıl bana bir şey yapar ne de ben Anıl'a bir şey yaparım. 3 aydır palmiye taklidi yapan Ogeday, buralarda kıyametler koptu, hakaretler havada uçuştu, insanlar birbirlerine belden aşağı vurdu... bana geldi 'Konuşma, sen böyle dedin, sen şöyle dedin, erkeklere karışma...' Bir kere ben böyle bir şey söylemedim. Biz oyun oynarken, oynamayan arkadaşlarımız bizimle ilgilensin, çözemediğimiz bir şey var. Ogeday'a da 'sizinle alakası yok' dedim. Ben takım arkadaşlarıma kızıyorum. Biz kaybederken sizinle gülüşmeleri beni rahatsız ediyor. Orada 'kadınlar oynarken, erkekler sussun' diye bir şey yok. 'Ben cinsiyetçi değilim, ben şöyle değilim...' Değilsin! Ben zaten böyle bir şey de söylemedim. O bana 'siz de erkekler oynarken konuşmayın' dedi, bunu kendisi söyledi. Burada çok yakınlarının bile hasar aldığı zamanlarda susan Ogeday'ın bana neden bunu yaptığını anlamış değilim"

"ELENENE KADAR BURADAYIM!"

Sema 20 yıllık arkadaşı Hikmet'in de oyun sırasında kendisini rahatsız eden tavırları olduğunu anlattı.

"Hikmet'in nasıl orada olabileceğini ben anlamadım. Bizim bile bir çizgimiz var. Hikmet benim arkama gelmiş 'ileride' diye bağırıyor. Söyleyen Hikmet olduğu için ben dinlemedim. Ben kendimi ifade etmeye çalıştığım her sefer 'Burası panorama değil, burası extra değil'... En çok üzüldüğüm şeyi de söyleyeyim tutup da bana 'Yapamıyorsan git ozaman buradan' demesi. Ben burada yapabildiğime çok eminim. Burada yapamamak bence insanlara belden aşağı vurmaktır, burada yapamamak günahsız bir insana suç atmaktır, burada yapamamak itmek-kakmak-temas yapmaktır... Ben oyunlarda yarışıyorum, adada görevlerimi yapıyorum, arkadaşlarıma hakaret etmiyorum. Burada yapamamak gibi bir durumum yok. Hikmet'e teşekkür ediyorum. Meydanı boş bırakmamam gerektiğini, sonuna kadar başlarına bela olmam gerektiğini bana gösterdi. Hiçbir yere gitmiyorum. Elenene kadar buradayım!"

"PALMİYE AĞACI NE DEMEK?"

Ogeday'dan Sema'nın sözlerine yanıt gecikmedi:

"Sürekli gülen bir insan olarak başkalarının gülmesinden neden bukadar rahatsız oluyorsun? Şunlarla bunlarla gibi ifadeler kullandın, biz bir obje değiliz. Terbiyemiz bozmayacağım ama 'palmiye taklidi yapıyor' ne demek? bu söylemi için kendisini kınıyorum. Tartışmamız esnasında bana 'çarpacağım ağzına' dedi, buna da tepki vermedim. Anıl ile araya girmemdeki konu onu çok iyi tanıdığım için yanlış zaman ve konunun çözülmeyeceğini düşündüm. Olayı bir anda cinsiyetçiliğe çekmek, palmiye taklidi, çarpacağım ağzına bunlar hoş değil. Bazı olaylara dahil olmadım, kendilerinin çözebilceğini düşündüm. Her düşene ilk ben koşacak değilim. Bu benim tercihim. Her olaya neden dahil olayım. Her olaya gitsem, her şeyde Ogeday var olacak. Dahil olmadığımda palmiye oluyorum."

"OGEDAY'I DUYUNCA ÇILDIRDIM"





Ogeday' sözünü bitirmesinin ardından Sema "Tartışmanın sonunda Ogeday bana 'terbiyeni takın' deyince çıldırdım. 'Sana burdan bir çakarım' dedim. Ogeday gelip de bana bağıracak insan değil. Burada ne kavgalar oldu. Hiçbir şekilde sesini çıkarmayan Ogeday, bana bu şekilde gelince sinirlendim. Bana mı yani garezi? Çünkü bu çocuk, o çocuk değil" açıklamasını yaptı.

"SADECE BANA YÜKSELİYORLAR"

Konseyde söz alan Hikmet, 20 yıllık arkadaşı Sema ile arasında yaşanan olayı anlattı:

"Sema ortak engele Sude ile beraber geliyordu. Ben de Sude'ye 'omuz at' dedim. Vur, kır parçala gibi bir şey değil. Top havuzunda Sema'nın topunu gördüm. 'Önünde Sema' dedim. Arkasına dönüp hakaretler etmesi, kötü söz söylemesi... Daha önce ce bunu kaç kez yaptı. Arkadaşım diyorsun, dostum diyorsun... İki oyun önce de bana kötü sözler söyledin. Arkadaşların yaparken hiçbir şey söylemiyorsun. Hep olan şeyler ama ben yapınca çok yükseliyorlar."

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler, konseyde ilk eleme adayını belirledi. Oylama sonucu yokluk adasına giden isim Barış Murat Yağcı oldu.

Takımlar bu akşam ikinci dokunulmazlık için mücedele edecek. Adaya kimin veda edeği ise çarşamba günü belli olacak.