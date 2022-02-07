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Survivor All Star'da talihsiz anlar! Atakan'ın çığlıkları adayı inletti... Sude Mert olayı yeniden alevlendi!

#Survivor All Star#Atakan#Mert

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyon olmak için ter döktüğü Survivor'da 2. dokunulmazlık sahibini buldu. Parkura Gönüllüler takımından Atakan'ın çığlıkları damga vurdu. Sude ve Mert arasındaki ilişki ise yeniden gündeme geldi.

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Suvivor All Star'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunu için parkura çıktılar.

Kadınlarda Berna, son sayıyı alarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Sonrasında parkura erkekler çıktı. Ünlüler'den Mert, Gönüllüler'den Atakan'a karşı mücadele etti.

Parkurun halat kısmında Atakan kontrolü kaybederek düştü.

Yarışmacının çığlıkları adayı inletirken yardımına takım arkadaşları ve sağlık ekibi koştu.

Yapılan muayenede omuzunun çıktığı belirlenen Atakan hastaneye götürüldü.

Survivor All Starda talihsiz anlar Atakanın çığlıkları adayı inletti... Sude Mert olayı yeniden alevlendi

ÜNLÜLER KONSEYDE

Kıran kırana geçen mücadelenin kazanan tarafı Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı yapılan oylama ile Bora'yı da sürgün adasına gönderdi.

Survivor All Starda talihsiz anlar Atakanın çığlıkları adayı inletti... Sude Mert olayı yeniden alevlendi

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MERT VE SUDE YÜZLEŞTİ

Sude , bir süredir aşk yaşadığı Mert'in ihanetini takım arkadaşları Ogeday ve Nisa'dan öğremişti.

İkili dün akşam ilk kez yüzleşti.

Mert, Sude'ye yaptığı açıklamada, "Bu olay kendi içerisinde zamanla çözülecekken Nisa ve Ogeday'ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirerek sana anlatmaları. Çok mu düşünüyorlar seni, ben senin için yarışmayı bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun? Ben senin için yarışmayı bırakacaktım zaten." dedi.

Survivor All Starda talihsiz anlar Atakanın çığlıkları adayı inletti... Sude Mert olayı yeniden alevlendi

Sude ise "İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor, bazı şeyler uyuşmuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.

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#Survivor All Star#Atakan#Mert

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