Survivor All Star'da neler oluyor? Sercan'ın sözleri Adem'i çılgına çevirdi!

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Ünlüler ve Gönüllüler'in mücadele ettiği Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

Üçüncü dokunulmazlığı da kaybeden ve konseye giden taraf Ünlüler oldu.

Ünlüler takımından Barış, Mert, Birsen, Furkan, Bora ve Gizem'in ardından son eleme adayı da performans birincisi olan Elif tarafından belirlendi.

SON ADAY SERCAN

Elif "Onu çok sevdiğimi biliyor ama gelecek oyunları düşünerek böyle bir karar veriyorum ve Sercan diyorum" dedi.

Sercan adının söylenmesinin ardından yaptığı konuşma ile şimşekleri üzerine çekti.

KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Sercan'ın 'nasıl şampiyon olunduğunu gördüm' demesi üzerine Adem çılgına döndü.

"Bu ekipte şampiyon olan bir ben bir de Atakan var. Sözlerin bize mi?" diyen Adem, tartışmayı bir adım daha öne taşıyarak Sercan'ı sert sözlerle eleştirdi.

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EVRİM'İN İDDİASI

Gönüllüler takımının tek eleme adayı olan Evrim, yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

2020'de uzun süre adada kalmayı başaran Evrim, 'bileğimin hakkı ile 7 kişiden birini göndereceğim' dedi.

KİM GİDECEK?

Ünlüler ve Gönüllüler bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. Adaya kimin veda edeceği ise gecenin sonunda belli olacak.