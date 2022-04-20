Survivor All Star'da nabız yükseldi... Hikmet'in sözleri Nagihan'ı çıldırttı! Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor

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Ünlüler ve Gönüllüler'in Dominik'teki şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyunlarının tamamını kazanan Ünlüler takımı bu kez ödül için Gönüllüler ile karşı karşıya geldi. İlk tur kadınların galibiyeti ile sonuçlanırken, ikinci turda kazanan Gönüllüler oldu. Best Of'a giden mücadelede ödül 10 gündür aç olan Gönüllüler takımına gitti.



NAGİHAN VE HİKMET ARASINDA GERİLİM



Sude ile parkura çıkan ve yenilen Nagihan turun bitmesine rağmen atış yapmaya devam edince Hikmet'in müdahalesi ile karşılaştı.

Çılgına dönen Nagihan, önce elindeki frizbileri göstererek 'bunu kafana geçiririm' dedi, ardından ise 'adam ol' diye bağırmaya başladı.

Takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen Nagihan, Hikmet ile tartışmaya devam etti.

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Nagihan bir sonraki karşılaşmada Evrim ile parkura çıktı. Rakibinin gülmesine takılan Nagihan "Bakıyorum çok komik geldi, çok eğlendin" dedi. Evrim ise "Hikmet'in hiçbir şeyi beni ilgilendirmez. 'Ağzını yırtarım' dedin ya, komiğime geldi abla" diyerek kendini savundu.

Ada konseyinde ilk konu Nagihan ve Hikmet arasındaki gerilimdi. Acun Ilıcalı 'bugün gördüğüm kadının benim tanıdığım Nagihan ile uzaktan yakından alakası yok' dedi. Oyun sırasında yaşanan gerginliklere tölerans gösterebileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, sözü Nagihan'a verdi.

Nagihan "Ben söyleyeceklerimi söyledim. Geldiğimden beri benimle alıp veremediği ne ben bunu bilmiyorum. Sürekli benim geçmiş kariyerime laf eden bir insanla ben burada gece gündüz uğraşıyorum, siz bunu bilmiyorsunuz. Artık benim sabrım taştı. Ben geldiğimden beri Hikmet'in hakkını hep vermeye çalışıyorum. Artık bitme noktasındayım. Suvivor hariç her şeyi yaşıyorum burada. Ben onunla muhatap olmamaya çalışıyorum. Ben Hikmet'in sesini duymak istemiyorum. Benim açığımı kollamasını istemiyorum. Bittim artık Acun Bey daha burada ne yaşayabilirim? Siz bunu bana söyleyin. Burada All Star şampiyonu var. Onun şampiyonluğunun bile şaibeli olduğunu söyleyebilecek bir insan. Onunla aynı ortamda olmak istemiyorum. Sesini duymak, yüzünü görmek istemiyorum" dedi.

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'ELİNDE BALTA İLE GEZEMESİN'

Survivor'ın atletizm yarışması olmadığını aksine mental dayanıklılık yarışması olduğunun altını çizen Acun Ilıcalı "Benim sinirim bozuk diyerek burada baltayla gezemezsin, buna izin vermedim. vermeyeceğim" diye konuştu.

"En favori yarışmacılardan biri olabilirsin, belki de kazanma ihtimalin var o da olabilir ama bir saniye tereddüt etmem. Hiçbir yarışmacının burada iltiması yok. Bu yaptıklarını kim yaparsa sana da o yaptırımları yapacağım" diyen Acun Ilıcalı, yaşananları kabul etmediğini söyledi.

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye bir ödülden faydalanmama cezası verdi.

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Survivor'da iki takım arasında yaşana güç dengesizliği nedeniyle takımlarda değişik kararı alındı. Acun Ilıcalı Survivor'da başlayacak olan yeni dönemi yarışmacılarla da paylaştı:

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"Yarın akşam acil durum konseyi olacak. Acil durum konseyinin konusunu tahmine diyorsunuzdur ama ben altını çizerek söyleyeyim: Takımlarda değişiklik olacak. Bunu size Acil durum konseyinde anlatacağız."Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunlarının tamamını kaybeden Gönüllüler Evrim, Ayşe ve Nisa'yı potaya çıkarmıştı. Son olarak ise Yağmur eleme adayı olmuştu.

Adaya veda eden isim dün akşam belli oldu. Gönüllüler takımından Yağmur güçlü rakiplerine karşı duramadı ve elendi. Yağmur'un vedası Sude'yi ağlattı.