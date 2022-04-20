Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Survivor All Star'da nabız yükseldi... Hikmet'in sözleri Nagihan'ı çıldırttı! Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor

#Survivor All Star#Nagiha Karadere#Hikmet
Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor

Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücade eettiği Survivor All Star'da tansiyon giderek yükseliyor. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde iki takım ödül için mücadele etti. Nagihan ve Hikmet arasındaki gerilim güne damga vururken adaya veda eden isim de belli oldu. Öte yandan Acun Ilıcalı, yarışmacıları şaşırtan bir kararı açıkladı. 

Haberin Devamı

Ünlüler ve Gönüllüler'in Dominik'teki şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.  Dokunulmazlık oyunlarının tamamını kazanan Ünlüler takımı bu kez ödül için Gönüllüler ile karşı karşıya geldi. İlk tur kadınların galibiyeti ile sonuçlanırken, ikinci turda kazanan Gönüllüler oldu. Best Of'a giden mücadelede ödül 10 gündür aç olan Gönüllüler takımına gitti.

NAGİHAN VE HİKMET ARASINDA GERİLİM

Sude ile parkura çıkan ve yenilen Nagihan turun bitmesine rağmen atış yapmaya devam edince Hikmet'in müdahalesi ile karşılaştı.
Çılgına dönen Nagihan, önce elindeki frizbileri göstererek 'bunu kafana geçiririm' dedi, ardından ise 'adam ol' diye bağırmaya başladı. 
Takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen Nagihan, Hikmet ile tartışmaya devam etti.

Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor


Nagihan bir sonraki karşılaşmada Evrim ile parkura çıktı. Rakibinin gülmesine takılan Nagihan "Bakıyorum çok komik geldi, çok eğlendin" dedi. Evrim ise "Hikmet'in hiçbir şeyi beni ilgilendirmez. 'Ağzını yırtarım' dedin ya, komiğime geldi abla" diyerek kendini savundu. 

Haberin Devamı

Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor



ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI

Ada konseyinde ilk konu Nagihan ve Hikmet arasındaki gerilimdi. Acun Ilıcalı 'bugün gördüğüm kadının benim tanıdığım Nagihan ile uzaktan yakından alakası yok' dedi.  Oyun sırasında yaşanan gerginliklere tölerans gösterebileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, sözü Nagihan'a verdi.

Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor

Nagihan "Ben söyleyeceklerimi söyledim. Geldiğimden beri benimle alıp veremediği ne ben bunu bilmiyorum. Sürekli benim geçmiş kariyerime laf eden bir insanla ben burada gece gündüz uğraşıyorum, siz bunu bilmiyorsunuz. Artık benim sabrım taştı. Ben geldiğimden beri Hikmet'in hakkını hep vermeye çalışıyorum. Artık bitme noktasındayım. Suvivor hariç her şeyi yaşıyorum burada. Ben onunla muhatap olmamaya çalışıyorum. Ben Hikmet'in sesini duymak istemiyorum. Benim açığımı kollamasını istemiyorum. Bittim artık Acun Bey daha burada ne yaşayabilirim? Siz bunu bana söyleyin. Burada All Star şampiyonu var. Onun şampiyonluğunun bile şaibeli olduğunu söyleyebilecek bir insan. Onunla aynı ortamda olmak istemiyorum. Sesini duymak, yüzünü görmek istemiyorum" dedi.  

Haberin Devamı

'ELİNDE BALTA İLE GEZEMESİN'

Survivor'ın atletizm yarışması olmadığını aksine mental dayanıklılık yarışması olduğunun altını çizen Acun Ilıcalı "Benim sinirim bozuk diyerek burada baltayla gezemezsin, buna izin vermedim. vermeyeceğim" diye konuştu. 

Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor

"En favori yarışmacılardan biri olabilirsin, belki de kazanma ihtimalin var o da olabilir ama bir saniye tereddüt etmem. Hiçbir yarışmacının burada iltiması yok. Bu yaptıklarını kim yaparsa sana da o yaptırımları yapacağım" diyen Acun Ilıcalı, yaşananları kabul etmediğini söyledi.

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye bir ödülden faydalanmama cezası verdi. 

Haberin Devamı

Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor


TAKIMLAR DEĞİŞİYOR

Survivor'da iki takım arasında yaşana güç dengesizliği nedeniyle takımlarda değişik kararı alındı. Acun Ilıcalı Survivor'da başlayacak olan yeni dönemi yarışmacılarla da paylaştı:

Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor


"Yarın akşam acil durum konseyi olacak. Acil durum konseyinin konusunu tahmine diyorsunuzdur ama ben altını çizerek söyleyeyim: Takımlarda değişiklik olacak. Bunu size Acil durum konseyinde anlatacağız."

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunlarının tamamını kaybeden Gönüllüler Evrim, Ayşe ve Nisa'yı potaya çıkarmıştı. Son olarak ise Yağmur eleme adayı olmuştu. 

Haberin Devamı

Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor


Adaya veda eden isim dün akşam belli oldu.  Gönüllüler takımından Yağmur güçlü rakiplerine karşı duramadı ve elendi.  Yağmur'un vedası Sude'yi ağlattı. 

Survivor All Starda nabız yükseldi... Hikmetin sözleri Nagihanı çıldırttı Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi toplanıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor All Star#Nagiha Karadere#Hikmet

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın
İmparatorluk kapısına vandal eli

İmparatorluk kapısına vandal eli

#Ayasofya Cami
Sahte diploma sahtekârları

Sahte diploma sahtekârları

#Sahte Diploma

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın
İmparatorluk kapısına vandal eli

İmparatorluk kapısına vandal eli

#Ayasofya Cami
Sahte diploma sahtekârları

Sahte diploma sahtekârları

#Sahte Diploma