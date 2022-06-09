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Survivor All Star yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı?

#Nisa Bölükbaşı#Ogeday Girişken#Survivor All Star
Survivor All Star yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyon olabilmek için ter döktüğü Survivor All Star'da geri sayım başladı. Finale günler kala Ogeday ve Nisa'nın arasına kara kedi girdi.

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Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020 ile tanınmış, geniş bir fan kitlesine sahip olmuştu.

Yarışmanın ardından takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başladı. Ancak 1 yıl süren sürpriz ilişki olaylı bir şekilde bitti.

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OGEDAY İLE YENİ AŞK

Survivor All Star'a katılan Nisa'nın yarışmaya birkaç ay kala 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Survivor All Star yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı

5 ay boyunca aynı takımda yarışan ikili, kuralların değişmesiyle birlikte ayrı takımlarda ter dökmeye başladı.

AYŞE İLE KRİZ

Kırmızı takıma geçen Nisa, eski takım arkadaşlarının kendisi hakkında yaptığı yorumlara sinirlendi. Ayşe'nin "Mutlu bir takımız" sözleri ile çılgına döndü.

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Survivor All Star yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı

Parkura çıktıklarında Ayşe'nin taklidini yapan Nisa'ya Ogeday'dan tepki geldi.

Ogeday'ın Ayşe'ye 'Sen haklısın, Nisa yanlış yaptı' dediğini duyan Nisa sevgilisini kast ederek 'Hala Ayşe'yi savunuyor ya s....' dedi.

Survivor All Star yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı

Nisa'nın bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Ogeday'ın takipçileri Nisa'yı sert bir dille eleştirdi.

Yaşanan bu olay bir süredir limoni olan Ogeday ve Nisa'nın arasını açtı.

'MERHABA' YOK

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde takımlar yeniden belirlendi.

Kırmızı takım kapatanı olan Nagihan'ın Ayşe'yi seçmesiyle, Nisa eski takımına geri döndü.

Survivor All Star yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı

Atakan, Nisa'yı "Hoşgeldin" diyerek karşıladı. Nisa ise "bu kadar üzgün olmana gerek yok" diyerek karşılık verdi.

Bu sırada Ogeday'ın kayıtsız kalması ve Nisa ile iletişime geçmemesi dikkat çekti.

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Ogeday'ın bu tavrı 'aşk bitti mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Survivor All Star yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı

NİSA İLE İLGİLENMEDİ

Geçtiğimiz haftalarda dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan Nisa, sakatlanmış, yardımına ise takım arkadaşı Hikmet koşmuştu.

Nisa'nın doktor kontrolüne götürüldüğü sırada Ogeday'ın sergilediği ilgisiz tavırlar Twitter'da gündem olmuştu.

Survivor All Star yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı mı

 

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#Nisa Bölükbaşı#Ogeday Girişken#Survivor All Star

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