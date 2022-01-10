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Survivor All Star yarışmacıları Dominik'e gitti! İşte veda mesajları....

#Survivor#Survivor All Star#Survivor All Star Yarışmacılar
Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

Survivor 2022 için geri sayım başladı. Bu yıl 'All Star' adıyla ekrana gelecek yarışmada birbirinde güçlü isimler yer alıyor. 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek Survivor'da yarışmacılar Dominik'e doğru yola çıktı.

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Sevdiklerine sosyal medyadan veda eden yarışmacılar paylaşımlarıyla öne çıktı. İşte Survivor All Star yarışmacılarının veda fotoğrafları ve mesajları...

 ADEM KILIÇCI

Hüzünlü bir akşamüstü, yurda veda ederken. Birlikte çıktığımız son yolculuğumuza kalbimde sizlerle gidiyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız şimdi de yalnız gitmiyorum. Bu yola kazanmayı hayal ederek, kaybetmeyi de göze alarak çıktık. Zor ve uzun bir serüven bizi bekliyor. Ulaşılması gereken bir hedef, verilmesi gereken bir mücadele ve kazanılması gereken bir All Star şampiyonluğu var… Unutmayın; yeni bir hedef, yeni bir mücadele, yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor.

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

AYCAN YANAÇ

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Civciviniz çok heyecanlı! Artık başlıyoruz yarım kalan hikayeme son yazmaya gidiyorum. Sizler için buradayım, sizleri her gün yanımda hissedeceğim dualarınızı eksik etmeyin hepinizi çok seviyorum.

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN

Uslu bir çocuk olursan ‘Şirinler’i görür müsün’ bilmem ama dikkatli bakarsan bazı şeyleri fark edebilirsin. Mesela efendi olmanın gereksiz atar yapmaktan daha kıymetli olduğunu, güçlü görünmek ile gerçekten güçlü olmak arasında dağlar kadar fark olduğunu, paylaşmanın sahip olmaktan daha büyük olduğunu, yalnız yiyenin yalnız öldüğünü, yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını, kendini olmadığın gibi gösterip üstünlük kurmanın aşağılık, takdir etmenin ise bir erdem olduğunu, paranın onur ve şeref satın alamadığını , başarıyı hak etmenin başarılı olmaktan daha önemli olduğunu, merhamet etmeyene merhamet edilmediğini, kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını, susmanın boş konuşmaktan daha dolu olduğunu, yeri gelince masaya vuranın masa sahibi olandan daha güçlü olduğunu, inandığın şeyi sonuna kadar savunarak ölmenin kabullenerek köle gibi yaşamaktan daha asil olduğunu, hayatın kısa olduğunu , inanmanın başarmanın yarısından fazla olduğunu, meyve veren ağacın taşlandığını, fakat güneşin balçıkla sıvanmadığını, Allah isterse imkansız denen şeylerin de hepsinin olduğunu fark edebilirsin. Birbirinden değerli yarışmacılar ile harika bir All Star sezonu bizleri bekliyor. Rabbim herkesin ailesine sabır, biz yarışmacılara sağlık versin. Önce Allah’ın izni, sonra sizlerin desteği ve vereceğimiz güçlü mücadele ile şampiyon olmaya gidiyorum. Canım eşim Serap, biricik oğlum Aslan ve siz değerli takipçilerim ile kocaman bir aileyiz oğluma söz verdim üzgün bakmayacağım.

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Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

BATUHAN KARACAKAYA

Batuhan kaçar... Dualarınızı eksik etmeyin sizleri çok seviyorum her şey çok güzel olacak inşallah..

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

BERKAN KARABULUT

Hayatımın en büyük dönüm noktalarından birindeydim, hayalini kurup yola koyulduğumda. Başlarda büyük hayal kırıklıklarıyla dolu anlarda kendimi şanssız hissedip pes etmenin köşelerinde dolaştığım da oldu, umudumla beraber gururumun kırıldığı anlarım da… Her seferinde alnıma yazdığımı gerçekleştirebilecek gücün hem içimde hem kalbimde mevcut olduğunu hissettim. Çevremde tekrar deneyip hüzünlenmemden korkan dostlarım varken ben her defasında vazgeçmemek için sebepler buldum. Yeri geldi ağırlıkları göğüslemem gerekti, yeri geldi yalnız başıma yürümem gerekti, yeri geldi sessizlik içinde durup düşündüm olduğum yerde… Başarmak için zor olanı yapmaktan başka çaremin olmadığı anlarda kulağımın dibindeki şeytanı değil de kalbimi dinledim hep. ‘Sabret’ dedim, ‘dayan’ dedim. ‘Hayallerinin peşini bırakma’ dedim…

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Bugün olduğum yere kolay gelmedim. Hayalimin gerçekleşmesi için karşıma çıkabilecek tüm zorluklara hazırım. Hayatın tüm mucizelerine kucak açtım. İnandığım her şey için tekrardan savaşmaya ve kazanmaya gidiyorum.

Biliyorum ki her hikâyenin bir sonu vardır. Benim hikayemin sonu aklıma koyduğum gün belliydi. Sadece gerçekleşeceği günü bekliyordu…

İyi dilekleriniz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

ELİF GÖREN

Mücadeleler içerisinden bir mücadele daha. Hayatım boyunca alışık olduğum şeylerden birisi bu “mücadele etmek”! Hayatımın her sürecini hak yemeden, kimsenin üzerine basmadan, saygısızlık yapmadan ve en önemlisi de bana yapılsa bile aynı şekilde karşılık vermeden geçirdim. Bundan sonrası için de planım bu! Survivor 2022 boyunca tüm emeğimi parkurlara ve takım arkadaşlarıma vereceğim. Bizler oyunun içerisindeyiz ancak asıl kahramanlar izleyen, en az bizim kadar heyecanlanan ve emek veren sizlersiniz. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma mutlak sağlık ve güzel bir sezon diliyorum. Sizlere de gönülden destekleriniz için tekrar ve çokça teşekkürler. Eksik olmayın, dualarınızı esirgemeyin. Güzel günler göreceğiz hep birlikte…

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Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

SEMA AYDEMİR

Hadi bakalım. Bize açlıklar size afiyetler…. Döndüğümde isterim hepsinden! Bizim yerimize yiyin, için, gezin, sevdikleriniz yanınızdayken kıymetini bilin.

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

SEDA OCAK

Gün geldi, en sevdiklerimize veda etme vakti. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle hakkımızda hayırlısı olsun. Tüm sevenlerim arkadaşlarım dostlarım şunu bilsin ki… karakterimden asla ödün vermem, kimsenin hakkını yemem, oyun telaşı dışında kimsenin kalbini bilerek kırmam, canını yakmam. Sadece ben değil herkes hata yapabilir. Sevenlerimden tek ricam bu bir yarışma ben kiminle ne yaşarsam yaşayayım benim için kimsenin kalbini kırmamaları. Hepinizi çok seviyorum. Ben elimden geleni yapacağım sonuç hayırlısı. Tüm arkadaşlarıma sağlıkla bitirdiğimiz, hak edenin kazandığı bir sezon diliyorum. Allah’a emanet olun.

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Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

HİKMET TUĞSUZ

Bu gece Dominik’e gitmek üzere Türkiye’den ayrılıyoruz.

Şampiyonluk hedefiyle gittiğim bu yarışma boyunca siz beni izleyeceksiniz ancak ben sizlerle görüşemeyeceğim, sizinle konuşamayacağım ve haberlerinizi alamayacağım.

Umuyorum ki daha önceki tüm hatalarımdan ders alıp onları tekrar etmeden şampiyonluk hedefime ulaşacağım.

Kalbinizin, duanızın ve desteğinizin hep benimle olacağını biliyorum. Ben de hepinizi aklımda ve kalbimde taşımaya devam edeceğim.

Ben hedefime ulaşıp geri dönene kadar kendinize iyi bakın.

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

ANIL BERK BAKİ

Sevgili dostlar; Güzel bir sezon bizi bekliyor. En iyilerle yarışmaktan her zaman keyif aldım, almaya da devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan şüpheniz olmasın. Desteğinizi her an arkamda hissetmekten büyük güven duyuyorum. Sizden tekrar ricam; sosyal medyada nefret ve kin söylemlerinden kaçınalım, her zaman kendimize yakışanı yapalım. Bırakın biz adada yarışalım. Burada da başkalarının yanlışlarından değil, kendi doğrularımızdan beslenelim. Kimseye kötü söz veya yakıştırma yapmayalım. Sizi seviyorum... Kalın sağlıcakla…

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

SUDE BURCU

İnanın her şey o kadar kısa ve öz ki… Çok heyecanlı ve sabırsızım, tecrübelerimi yanıma aldım hayat boyu bildiğim şeyi yapmaya “mücadele etmeye” gidiyorum. Sonu zafer olan hisleri biliyorum. Şimdi yeni bir zafer için uçuyorum. Gözümün önünde bir kare var ona beraber şahit olmak için en iyinin iyisi olmak lazım. Siz sevenlerimin desteği benim için çok değerli, ben orda siz burada aynı hedef için var oluyoruz. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

EVRİM KEKLİK

Şu an kalbim göğüs kafesime sığmıyor keşke yanımda olsanız kalbimin hızını hissedebilseniz… Kendime inanarak güvenerek zor bir maceraya gidiyorum. Uzun bir süre zorlukları aşıp derin bir nefes aldıktan sonra yanınıza geleceğim. Ama orada da aldığım her nefes de sizi unutmayacağım.

Survivor All Star yarışmacıları Dominike gitti İşte veda mesajları....

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