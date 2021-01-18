Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bilgiler
Survivor yarışmacısı Aleyna merak edilen isimler arasında bulunuyor. Gönüllüler takımı yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte 1998 doğumlu yarışmacı hakkında merak edilenler
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021’in merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Gönüllüler takımı yarışmacısı Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okuyor. 10 senedir Voleybol oynayan Survivor Aleyna, 1998 doğumlu.
SURVİVOR YARIŞMACISI ALEYNA KİMDİR?
Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış.
Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum.’ dedi.
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