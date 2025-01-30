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Survivor Adilhan Numan kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor All Star yarışmacısı Adilhan Numan'ın hayatı ve biyografisi!

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#Survivor Adilhan Kimdir#Yarışma#Televizyon
Survivor Adilhan Numan kimdir, kaç yaşında nereli Survivor All Star yarışmacısı Adilhan Numanın hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 02:42

Survivor Adilhan hayatı ve biyografisi, izleyenlerin dikkatini çekiyor. Bu sezonun yarışmacılarından olan Adilhan Numan, elenerek adaya veda etti. Gönüllüler takımında başlayarak gösterdiği performansla adından söz ettiren Survivor Adilhan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim alıyor. Peki, Survivor Adilhan Numan kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor All Star yarışmacısı Adilhan Numan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

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Survivor Adilhan Numan kimdir? sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Survivor 2025’e Gönüllüler takımında başlayan Adilhan, bu hafta elenerek Survivor'a veda etti. Kırmızı takıma geçen ve performansı ile adından söz ettiren Adilhan Numan, Amerikan futboluna ilgi duyuyor. İşte, Survivor Adilhan hakkında bilgiler.

ADİLHAN NUMAN KİMDİR?

Adilhan Numan İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okumaktadır. Aynı zamanda çizim yeteneği olan Adilhan'ın Amerikan futboluna da yeteneği var.

 

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#Survivor Adilhan Kimdir#Yarışma#Televizyon

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