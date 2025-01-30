Survivor Adilhan Numan kimdir, kaç yaşında nereli? Survivor All Star yarışmacısı Adilhan Numan'ın hayatı ve biyografisi!

Haberin Devamı

Survivor Adilhan Numan kimdir? sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Survivor 2025’e Gönüllüler takımında başlayan Adilhan, bu hafta elenerek Survivor'a veda etti. Kırmızı takıma geçen ve performansı ile adından söz ettiren Adilhan Numan, Amerikan futboluna ilgi duyuyor. İşte, Survivor Adilhan hakkında bilgiler.

ADİLHAN NUMAN KİMDİR?

Adilhan Numan İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okumaktadır. Aynı zamanda çizim yeteneği olan Adilhan'ın Amerikan futboluna da yeteneği var.