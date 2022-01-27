Survivor Adem, Aycan ve Sema hakkında Acun Ilıcalı’dan açıklama! Yarışmaya devam edecekler mi?

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Survivor Adem, Aycan ve Sema’nın yarışmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili son açıklama Acun Ilıcalı tarafından yapıldı. Survivor’da yarışan üç ismin sağlık sorunları nedeni ile yarışmaya katılmadığı açıklanmış, koronavirüs oldukları iddiası gündeme gelmişti. Survivor Adem, Aycan ve Sema hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı üç ismin yarışmaya ne zaman geri döneceğini duyurdu.

SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA HAKKINDA ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMA!

Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklamada, ‘Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Kampa gelecekler bunu da hatırlatıyoruz. Yarın son yedekler de dahil olacak ve ciddi bir sayıyla Survivor tam anlamıyla başlamış olacak.’ dedi.

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DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR

Acun Ilıcalı, daha önce ada konseyinde yaptığı açıklamada, Adem, Sema ve Aycan'ın sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söylemişti.