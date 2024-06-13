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Ocak ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor All Star 2024’te yarı final heyecanı geride kaldı. TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor yarı finali İstanbul'da canlı yayında gerçekleşti. Parkur oyunlarından önce yarışmacıların aileleri ile kavuştukları anlar ekranlara geldi. Ardından ise yarışmacılar duygularını dile getirdi. Heyecan dolu yarı finalde rakiplerini eleyen Ogeday final biletini elde eden ilk isim oldu.

Final etabında ise Atakan ve Seda mücadele etti. Rakibini eleyerek 8 sayı alan bir yarışmacı Survivor'ın son finalisti oldu. İşte, Survivor All Star yarı finalinde yaşananlar.

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SURVİVOR ALL STAR'DA YARI FİNAL HEYECANI

Murat Ceylan oyun öncesi performansları açıkladı. Buna göre Ogeday'ın performansı yüzde 66,28, Seda'nın performansı yüzde 54, 57, Atakan, yüzde 51, 23 oldu. Normalde 5 olanın kazandığı düelloda kural değişikliğine gidildi. Yarı finalin gerçekleştiği atışlarda 8 olanın kazanacağı duyuruldu. Düelloda performansa göre seçme hakkı Ogeday'ın oldu.

SURVİVOR 3. FİNALİST KİM OLDU?

-Ogeday'ın belirlediği eşleşmeye göre ilk tur Atakan-Ogeday şeklinde belirlendi. Canlı yayında oynanan düelloda ilk sayıyı Ogeday alarak 1-0 öne geçti.

-İkinci karşılaşmada ise Seda ve Atakan parkura çıktı. Atışlarda ilk sayısını alan Atakan öne geçti.

-Üçüncü etapta Ogeday ve Seda mücadele verdi. Ogeday yenerek ikinci sayısını kazandı.

-Heyecan dolu düellonun dördüncü turunda Ogeday ve Atakan karşılaştı. Ogeday kazanarak üçüncü sayısını elde etti.

-Beşinci mücadelede Seda-Atakan parkura çıktı, bu etabın sonunda Seda ilk sayısını alarak kazandı.

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-Altıncı turda Ogeday ve Seda karşılaşmasında, Ogeday kazanarak 4 sayıya ulaştı.

-Yedinci turda Ogeday ve Atakan mücadele etti. Atışlarda Ogeday kazanarak 5'inci sayısını aldı.

-Sekizinci etapta Seda ve Atakan parkura çıktı. Seda rakibi Atakan'ı yenerek 2 sayıya çıktı.

-Dokuzuncu karşılaşmada Ogeday-Seda yarıştı. Ogeday kazanarak 6'ncı sayısına ulaştı.

-Onuncu turda Ogeday ve Atakan karşılaştı, Ogeday kazanarak 7'nci sayısını elde etti.

-On birinci etapta Seda ve Atakan mücadele etti. Atışlarda Seda sayısını alarak 3'ncü galibiyet sayısını aldı.

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-On ikinci turda bu defa Ogeday ve Seda yeniden parkura çıktı. Ogeday Seda'yı yenerek 8 galibiyet sayısıyla finale yükseldi. Böylece Ogeday Survivor'da 3. finalist oldu.

ATAKAN-SEDA MÜCADELESİ NEFES KESTİ

Ogeday'ın finalist olmasının ardından bu kez Seda ve Atakan mücadele etti. İlk turdaki mücadelede Seda 4'ncü sayısı alarak öne geçti.

-İkinci turdaki karşılaşmada Seda kazanarak 5'nci sayısını aldı.

-Üçüncü etaptaki mücadelede Seda bir sayı daha alarak 6'ncı sayısını kazandı.

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-Dördüncü turda kazanan yine Seda oldu. Atışlarda Atakan'ı yenen Seda 7'nci sayısını elde etti.

-Atakan ve Seda'nın beşinci karşılaşmasında iki yarışmacı kazanmak için adeta canını dişine taktı. Atışlarda Atakan'ı bir kez daha mağlup eden Seda 8-1'lik skorla Survivor All Star'ın 4. finalisti oldu.

SURVİVOR ALL STAR FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Atakan'ın yarı finalde elenmesinin ardından, finalist olan isimler netleşti. İlk turda Ogeday kazanırken, Seda ikinci turun galibi oldu.

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Böylece şampiyonun belli olacağı Survivor All Star'ın İstanbul'daki büyük finalinde, Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda düelloda karşılaşacak.

Canlı yayında yapılacak olan düello oyununda kazanan Survivor All Star şampiyonu olarak kupayı kaldıracak.