Survivor 3. eleme adayı kim oldu, Sercan kimin ismini söyledi? İşte 6 Temmuz Survivor 2020 eleme adayları

Survivor'da eleme adayı, heyecan dolu bir bölümün ardından belli oldu. Son 6 ya kalan yarışmacılar Survivor dokunulmazlığını kazanmak için mücadele verdi. Berkan Barış eşleşmesinde kafa kafaya mücadele yaşandı. Survivor 2020'de bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı. Böylece Sercan 6. kez dokunulmazlığı kazanmış oldu. İşte, Survivor 3. eleme adayı ve 128. bölüm özeti.

SURVİVOR'DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 128. bölümünde oynanan 3. bireysel dokunulmazlık oyununda Yasin ve Elif finalda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Sercan rakibi Elif'i eleyerek bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Bu hafta 2. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan, toplamda 6 kez Survivor dokunulmazlık oyununun galibi oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan eleme adayı olacak Berkan'ın ismini vermişti. İkinci dokunulmazlığı kazanan Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı olarak göstermişti.

Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, konseyde eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. Böylece Survivor'da eleme adayları Sercan, Berkan ve Yasin oldu.

Survivor'da eleme 7 Temmuz Salı akşamı gerçekleşecek.

SURVİVOR FİNALİ NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı Survivor konseyinde final gününe dair açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı şunları söyledi;

“Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak.

İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13’ü akşamı Türkiye’de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor?

Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da Büyük Finalde yerlerini alacak.

Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak