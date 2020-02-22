Survivor 22 Şubat fragmanında şaşırtan sözler! İki yarışmacı bir birine girdi..

Survivor yarışmasında bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde ünlüler takımında iki yarışmacının bir birine kullandığı sert sözler tansiyonu yükseltti. İki takımda yaşanan anlaşmazlıklar bulunurken, bunların en ciddilerinden biri yeni bölüm fragmanında ortaya çıktı. Peki Survivor yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'un 3. bölümünde eleme potasında yer alan Fatma dışında 2 isim daha SMS oylamasına girdi. En çok oy alan isim Ceyhun oldu, diğer isim ise Cemal Can oldu.

En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.

Eleme Fatma, Makbule ve Evrim arasında yaşandı. En az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Makbule oldu. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

Adaya veda eden Makbule, " Benim için kısa ama güzel bir deneyim oldu. İlk gitmek belki kötü oldu ama elimden de bir şey gelmiyor. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" dedi.