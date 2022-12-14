Survivor 2023'te yarışacak ikinci isim belli oldu! Oyuncu Ümit Erdim Survivor'a gidiyor...

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Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimler netleşmeye başladı.



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yer alacak ikinci ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ümit Erdim Survivor 2023'e gidiyor.

Ilıcalı yaptığı paylaşımda, 'Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim' ifadesini kullandı.

2023'ün ilk aylarında ekrana gelecek Survivor'da Berdan Mardini ve Ümit Erdim yer alacak.



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Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim geçirdiği mide ameliyatı sonrası fit bir görünüme kavuşmuştu. Erdim 142 kilodan 73 kiloya kadar düşmüştü.

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR!



Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

BERDAN TAYTİNİ

Taytlı pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya bazı takipçileri 'Berdan Mardini oldu Berdan Taytini' şeklinde yorumlarda bulunmuşlardı.

FORMAT DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı

Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.