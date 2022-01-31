Survivor 2022'de Sude ve Mert olayı nedir? İşte Survivor All Star'da ikili arasındaki olay

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Survivor adasında yeni aşk iddiası ortaya çıktı. Mert ve Sude'nin arasında geçen olay programın takipçileri tarafından heyecanla takip ediliyor. İşte, Survivor All Star'da ikili arasındaki olay...

MERT VE SUDE OLAYI NEDİR?

Mert'in "Nisa ve Ogeday Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler." sözleri ateşi körükledi.

Survivor'un son bölümünde Sude gözyaşlarına boğuldu. Nisa ile Mert arasında yaşanan gerilimde ise Mert, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" sözleri ile Nisa'ya yüklendi. Aycan'ın 'Ogeday ve sen ayıp ettiniz' sözlerine Nisa 'Ben gözümün önünde gördüm Aycan" şeklinde cevap verdi.

Acun Ilıcalı yaşananları, "15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım" şeklinde yorumladı.

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Konsey'de konuşan Mert, "Sude çok değer verdiğim biri. Sude'nin zor durumda kalmaması için yarışmayı bırakırım." dedi ve sözlerinin üzerine Nisa ise 'Hala arkadaş diyor' şeklinde tepkisini ortaya koydu.

Ada konseyinde Ogeday, Ilıcalı'nın "Sude'nin bu kadar üzüleceğini bilsen söyler miydin?" sorusuna "Sude'yi sevdiğim için zarar gelmesini istemediğim için söyledim. Onun ısrarı üzerine üstü kapalı belirttim. Evet üzülecek, ama uzun vadede üzülmemesi için yine söylerdim." dedi.